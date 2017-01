Public Agenda is a listing of upcoming meetings for governmental and nongovernmental agencies in Polk County. To submit a meeting, send it at least two weeks before the actual meeting date to the Itemizer-Observer via email (ionews@polkio.com).

Wednesday, Jan. 4

• Monmouth Historic Commission — 6 p.m., Volunteer Hall, 144 S. Warren St., Monmouth. 503-838-0725.

• Monmouth Planning Commission — 7 p.m., Volunteer Hall, 144 S. Warren St., Monmouth. 503-838-0725.

Monday, Jan. 9

• Dallas School Board of Directors — 3:15 p.m., LaCreole Middle School, 701 SE LaCreole Dr., Dallas.

• Hops and Heritage Festival Commission — 6 p.m., Independence Elks Lodge, 289 S. Main St., Independence. 503-838-1212.

• Central School Board of Directors — 6:30 p.m., Henry Hill Education Support Center, 750 S. Fifth St., Independence.

• WIMPEG Board of Directors — 7 p.m., 150 N. Knox St., Monmouth. 503-838-0725.

Tuesday, Jan. 10

• Polk County Board of Commissioners — 9 a.m., Polk County Courthouse, first floor conference room, 850 Main St., Dallas. 503-623-8173.

• Independence City Council — 7 p.m., Independence Civic Center, 555 S. Main St., Independence. 503-838-1212.

• Dallas Planning Commission — 7 p.m., Dallas City Hall, 187 SE Court St., Dallas. 503-831-3565.

Wednesday, Jan. 11

• Polk County Board of Commissioners — 9 a.m., Polk County Courthouse, first floor conference room, 850 Main St., Dallas. 503-623-8173.

• Independence Heritage Museum Commission — 4 p.m., Independence Heritage Museum, 112 S. Third St., Independence. 503-838-1212.

• Monmouth Library Advisory Board — 7 a.m., Monmouth Public Library, 168 Ecols St. S., Monmouth. 503-838-0725.

• Monmouth Parks and Recreation Board — 7 p.m., Volunteer Hall, 144 S. Warren St., Monmouth. 503-838-0725.