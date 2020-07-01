Itemizer-Observer staff report
Western Oregon University released Spring 2020 president’s list (4.0) —
Dallas
Lynelle Ann Bergman, Madison Ashley Bodenhamer, Esperanza Marie Carmona, Gwendolynn Nicole Coons, Christopher Russell Barret Edwards, Madison Laree Feldman, Kayla Delane Ferris, Claire Marie LeNarz, Makena Jo Linn, Aubrey Lynn Miller, Emma Noack, Sydney Aleigh Perkins, Taylor Cai Person, Josefine Marie Smith, Tayler Danielle Tate, Andria Dolores Theiss, Trasc L Thorud, Jenifer Nicole Webb, Lucy Marchetta Mae Wehr, Erin Elisabeth Worley
Independence
Gabriela Lilianna Acevedo-Solis, Ricardo Acevedo-Solis, Ana Alejandra Becerra, Jeanette Arisbet Betancourt, Daniela Diaz-Rodriguez, Samantha Renee Divan, Arnold Martin Garcia, Nereida Garcia, Kasee Lyn Jobe, Nicholas Jacob Kunkle, Eithan Moshe Martinez, Madison Kay Massey, Angela Patricia Mendoza, Lisa H Munk, Martin Anthony Nanez, Cara Rayanne Obrien, Ruby San Miguel Morales, Alicia Dawn Schwarz, Kayla Breann Stevens, Grace Ann Elizabeth Tadlock, Lauren Kay Whitley
Monmouth
Ashleigh Nicole Allbritton, Jaime Javier Cantu, Aaron Esch, Lily Gallagher, Julia Johanna Hamar, Kailin Marie Kantola, Marseli Isabelle Martinez, Meaghan Paris McGuyer, Trent Michael Nash, Amanda Quinn, Sanjuana Rincon, Samantha Marie Sackett
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