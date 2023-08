Western Oregon University announces the following undergraduate students’ names for the Honor Roll for their academic accomplishments in the spring 2023 semester. The honor roll is composed of students who earned 12 credits or more which are not of a pass/no pass nature and who earned a grade point average of 3.50 or better.

The following WOU students were named for Spring 2023:

A

Fowzia Abdi, Isaiah Abraham, Kendra Acker, Sierra Ackerman, Josie Ackerman, Mia Ackerman, Sarah Adams, Ayla Adkins, Arian Aguilar, Zurisahi Aguilar, Julian Aguilar-Tomas, Mason Akers, Jose Alaniz-Benitez, Ella Albee, James Albrich, Kobe Allen, Melissa Allen, Brayden Allen, Faisal Dhawahi D Almutairi, Alyssa Alpers, Mohammed Alsalem, Zoya Altuhova, Vanessa Alvarado, Mauro Alvarez, Mahalia Alvarez, Orlando Alvarez Flores, Yeudiel Alvarez Flores, Morgan Amerson Amerson Horton, Christine Anders, Juliana Andrade, Cami Ansley, Chase Anspach, Meadow Aragon, Pal Aranda Tule, Jessica Armfield, Martha Arredondo Pacheco, Nayra Arriaga-Palma, Tate Ashley, Karlie Asman, Lillian Axelson, Ariel Aylsworth, Leela Ayres

B

Violet Babbitt, Kate Badon, Kailee Badua, Justine Baillon, Gretta Baker, India Baker, Ashley Baker, Zach Balducci, Madie Baldwin, Emma Bales, Kiara Ballard, Katelin Banes, Ashley Banker, Leticia Barbosa, Isela Barbosa-lachino, Adam Barnett, Jillian Barnhurst, Hannah Barr, Miriam Barragan, Mirella Barrera-Betancour, Sarah Bartocci, Trenton Bateman, Esther Bautista, Sarahi Bazan Guerrero, Brandon Bean, Alexandra Beattie, Sophia Beattie, Logan Beck, Jasper Beck, V Behill, Adrien Beiswenger, Austin Bendele, Andrew Bendt, Michelle Benitez, Larenda Bennett, Callia Berg, Sally Berg, Edgar Bermudez Estrada, John Bernardio, Alex Bernasconi, Maddie Bertalot, Lillia Besedin, Tirzah Bessey, Kellen Betancourt, Nick Beyer, Emily Biamont, Xue Bin, Ella Bintoro, Angel Mae Bioy, Abby Birman, Liam Birr, Owen Bischoff, Ashlyn Bitikofer, Kyle Blair, Sophia Blair, Leslie Blakely, Brayleen Blanchard, Maddie Blanchard, Lexi Blevens, Hailey Blue, Ashlie Bodeau, Sean Boettiger, Jude Bokovoy, Kayla Bolnick, Ema Borchard, Isaac Bordadora, Sophie Borgstahl, Jaclyn Borseth, Jade Bott, Connor Bouck, Kelly Bowen, Tiffanie Bowles, Tristan Brabson, Maggie Brach, Marisa Bradley, Lindsay Brady, Maddie Brandner, Samantha Braukman, Molly Brayton, Calista Braziel, Saysha Breitmeyer, Rebecca Briggs, David Brooks, Malissa Brooks, Sierra Brouse, Kenny Brown, Carlie Brown, Rebecca Brown, Emma Brown, Blake Brown, Madison Brown, Claire Bruggers, Carol Bryan, Alexander Buck, Kayla Buffington, Jacqueline Buller, Annabelle Bullock, Caleb Bunch, Ethan Burdis, Melly Burger, Cassidy Burns, Olivia Busch, Kaylee Buset, Abigail Busick, Jessica Butcher, Meredith Butler, Molly Butts

C

Melissa Cabico, Luis Calderon Diaz, Clark Callahan, Gustavo Camacho-Jr, Cheyanne Campbell, Danielle Campbell, Nichole Cantrell, Amelia Cantu, Andrea Capellino, Adrianna Cardenas, Deanna Cariaga, Joel Carlson, Tyler Carmen, Hailee Carmody, Peyton Carmon, Emily Carpenter, Simon Carricaburu, Aisia Carrillo, Mia Carroll, Rilee Carstensen, Stacie Carter, Gage Carter, Sophia Casarez, Aulani Casco-De Leon, Emilio Castaneda, Yasmin Castaneda Benavides, Hector Cazares, Griselda Ceja Montes, Stan Cernev, Alessandra Cervantes Ramirez, Regina Chacon, Dylan Chalmers, Alexis Chapman, Katie Chapman, Elie Chase, Hailey Chatterley, Kandy Chavez, Angelina Chhay, Alexis Chilcote, Will Childress-Cameron, Chawni Childress-Cameron, Phoebe Christensen, Lucas Clark, Curtis Clark, Madisyn Clark, Brooke Clement, Alisha Clifton, John Cochrane, Aubrey Coleman, Mikayla Coleman, Cameron Collier, Naomi Collins, Devin Collins, Elissa Colmenares, Bianca Compton-Castilla, Justin Conklin, Jasmine Conley, Jordyn Conrad, Omar Contreras, Mariana Contreras, Jessica Contreras Froylan, Christian Conway, Hailey Cook, Tyler Copeland, Gillian Coplin, Emma Cordero, Keysel Corea-San Emeterio, Nichele Coria, Marione Corpus, Gabriel Cortes, Carlos Cortes Escobar, Yajaira Cortez, Anthony Cortez-Mendoza, Gwyneth Couey, Bryce Coverdale, Axel Covert, Nicole Cox, Amanda Cox, Carly Cox, Peter Crall, Michelle Cramer, Jayda Crawford, Skylar Crossland, Naomi Cruickshank, Maria Cuevas, Levi Cummings

D

Heather Dahrens, Madisen Daniels, Merik Danielson, Camille Darland, Malia Darras, Griffin Datcher, Sophie Davenport, Eric Davids, Annaka Davidson, Karina Davila, Justin Davis, Sophie Davis, Abby Davis, N Davis, Kilyn Dawkins, Blaze Deal, Damaris DeAnda, Rami Dear, Anna Rose Deardorff, Aleta Debolt, Michael Deladurantaye, Naomi Delgadillo Ojeda, Julia Delgado, Cj Denison, Amity Deters, Ethan DeVries, Jacob DeVries, Sarah DeVyldere, Faith DeVyldere, Nicole Dickason, Julie Dieker, Nemo Dieterich, Madison Diggs, Lucas DiGiorgio, Sierra Dodds, Fatima Dominguez, Grace Domrose-Hand, Emma Dooley, Elizabeth Doty, Robert Downard, Dian Downin, Tara Doyle, Alexander David Driesner, James Duane, Mike Duarte Gutierrez, Seth Duggan, Olivia Duncan, Kaitlyn Duncanson, Kaylee DuPont, Jessica Duran, Jocelyn Duran Jacobo, Fiyero Durias, Mary Dycus

E

Chloe Eberl, Chloe Eberz, David Echevarria, Chase Eckenfels, Sinikka Edelen, Jenna Efraimson, Daycy Elena Aguilar, Diego Elias, Abbigale Elliott, Carollynn Ellis, Tehya Engoring, Aniela Erbe, Ellie Erdahl, Andrew Esch, Caroline Escher, Catherine Eschman, Jessie Eschweiler, Sophia Espinoza, Marcos Espinoza Gomez, Bobbie Esplin, Tania Esquivel, Loreli Estrada Correa, Peyton Everley

F

Marinel Joy Falalimpa, Jeffrey Falla, Russell Farr, Jess Farrenkopf, Audrey Fasching, Sofie Fashana, Donovan Faucher, Bella Federico Federico, Aleeyah Feliciano, Sarah Felt, Measia Fenn, Sarah Ferns, Andrew Ferns, Cade Ficek, Makaylah Fiedler, Antonio Figueroa Morfin, Sean Finney, Peyton Finney, Blake Finnie, Abigail Fisher, Jaylen Fite, Taylor Fitzgerald, Gavin Fitzhugh, Olivia Flack, Ethan Flanigan, Ashley Flores Guzman, Addie Floyd, Madeline Fluke, Nicholas Flynn, Timothy Flynn, Sabrina Ford, Kenzie Forgey, Ashley Forsman, Michaela Foster, Quinn Foster, Corey Fotre, Cavan Fowler, Derek Frakes, Billy France-Bagwell, McKenzie Francis, Aero Franklin, Brianna Frazzini, Hailey Freeman, MJ Freitas, Lucas Fromherz, Wyatt Frost, Devin Fry, Tori Fryman, Brandon Fuller, Enrique Fuller-Avalos

G

Dani Gainer, Molly Gale, Marco Galindo, Dulce Gallardo-Rosas, Nino Gama, Kristal Gaona, Madelyn Garcia, Adriana Garcia, Jaidah Garcia, Nizhoni Garcia, Raul Garcia Duran, Stephane Garcia Ensaldo, Benjamin Garcia Gutierrez. Ian Garcia Hernandez, Dulce Garcia Perez, Mirella Garcia Rodriguez, Omar Garcia-Lozano, Kelly Gardner, Jessica Garibay Ochoa, Ana Garibay-Maciel, Saige Garland, Carl Garon, Grace Gartley, Sophia Gaskill, Cedric Gatter, Grace Gedlaman, Annie Gehm, Sammy Gentry, Ingrid Georgedes, Ashley Gerber, Michael Gibson, Diego Gil, Joshua Gilbert, Victoria Gilbreth, Maddux Gillett, Dennis Giron Morales, Tabitha Glaser, Erika Glenn, Cecily Glover, Maddison Goad, Aneli Godinez-Martinez, Luke Goldman, Enrique Gomez, Alyssa Gomez, Rachell Gomez Flores, Eny Gonzales Lopez, Karen Gonzalez De Niz, Erick Gonzalez Diaz, Said Gonzalez-Ruano, Diego Gonzalez-Ruiz, Izzy Goodheart, Aden Goodwin, Tristan Goucher, Valentine Granger, Allison Graves, Diana Gray, Elijasah Green, Avery Green, Lily Green, Elaine Green, Heather Green, Marlisha Gregory, Callen Grieb, Domminik Griffith, Alexander Grignon, Riley Groshong, Arianna Gsell, Evgeny Gubin, Erica Guddat, Shawn Guerrero, Alexander Guidotti, Allison Gust, Wesley Gutierrez, Kayla Gutierrez

H

Wyatt Haak, Ashlyn Hacker, Gwendolyn Hagen, Taylor Haggard, Ethan Halgren, Hunter Hall, Madyson Hall, Kaylee Hall, Ellie Halpin, Zvi Hamilton, Cheyenne Hamilton, Luke Hamocon, Jake Hampson, Chloie Hamsher, Skyler Han, Dominic Hankins, Ryan Hanson, Skyler Hanson, Eddy Hardin Amador Rivera, Aidan Hare, Halle Hargett, Madison Hargett, Jessica Harmond, Forest Harrington, Spencer Hart, Stephen Hartley, Natalia Hartman, Kodee Harwood, Haley Hass, Ella Haupt, Cj Hawker, Katie Hay, Crystal Hayden, Isaac Hayes, Yuliana Heern Rojas, Austin Heikkila, Daryn Heim, Derek Heintz, Caitlin Heldt, Makenna Helseth, Heather Hemmert, Chelsea Hendrickson, Allison Henry, Ella Herb, Samuel Herford Herford, Sophi Hering, Kate Hern, Leslee Hernandez, Yasmin Hernandez Gomez, Trinity Herr, Lorna Herrera, Shabryna Herrera, Stephanie Herrera, Paola Herrera Garcia, Miriam Herrera Hernandez, Justyn Herzog, December Hess, Damon Hickok, Avery Hiebert, Kaelyn Hill, Kyle Hiltbrand, Sky Hilton, Calista Hines, Keating Hinkley, Desiree Hite, Zane Hix, Taryn Ho, Violet Holland, Michael Holley, Sarah Hoogendam, Maya Hopwood, Gabriel Hoselton, Amber Houghtaling, Derek House, Riley Howard, Brieanna Howar, Faith Howle, Charlotte Hreha, Abigail Huber, Owen Hubers, Diana Huerta, Taylor Hughes, Isabel Hurliman, Amy Huskey, Aaron Hutchins, Holly Hutton, Alex Huynh

I

Patrick Iannotti, Sydnie Ihne, Jessica Ilievski, Mykennah Irvin, Bryanna Irvin

J

Malino Jacinto, Stacy Jackson, Evan Jackson, Jocelyn Jacobs, Zoe James, Ally Jankelson, McKinsey Jarnagin, Nakya Jay, Chris Jennings, Finn Jennings, Katelin Jensen, Matthew Jernigan, Lauren Jespersen, Blanca Jimenez, Justin Johnson, Chase Johnson, Jayson Johnson, Mystie Johnson, Connor Johnson, Victoria Johnson, Katie Johnson, Saarah Johnson, Cannen Johnson, Lauren Johnson, Rachel Johnson, Tyran Johnson, Kenyon Johnson, Chris Jones, Raeanne Jones, Trevor Jones, Taylor Jones, Berean Jones, Nick Jones, Savannah Jossi, Lauren Jourdonnais

K

Baylie Kahele, Silas Kargel, Nicholas Karrick, Ellister Katz, Bailey Kaul, Grace Kearney, Michael Kee, Allison Keel, Frank Kern, Caitlyn Kiefiuk Yates, Jeneba Diane King, Savannah King, Wyatt King, Seth Kirchgestner, Matthew Kirsch, Sarabel Klienstuber, Kade Klienstuber, Emmett Klus, Anya Kohl, Kylie Koontz, Trinity Kress, Marta Kribs, Lane Kroeker, Andrew Krugielki, Kaitlyn Kruse, Litzy Ku Beiza, Briana Kubli, Nathaniel Kuga, Aidan Kuhn, Abby Kuhn, Hannah Kuper

L

Elizabeth Lacey, James Lackey, Eunice Lagunas, Oceanna Lambert, Tyler Lane, Angel Larios, Jesus Larios, Lindie Larson, Paige Leach, Kaiya Leamy, Ashlie Lee, Nicole Lee, Kendall Leggate, Stephanie Leon-Leon, Kaylee Leong, Alfred Licona Molina, Camryn Lien, Josiah Liljequist, Grace Lind, Layne Ling, Taylor Litke, Cody Little-Reece, Linda Llanos Garcia, Caprial Loescher, Nicholas Loftis, Alex Logan, Tony Lopez Vazquez, Jennifer Lopez-Zavala, Rylie Lopezi, Laura Lovell, Jadyn Luckman, Cindy Luna, Regan Luoma

M

Jessica Macfarlane, Antonio Macias, Sammy Maciokas, Erin Mackey, Cybelle MacLean, Bella Maclellan, Terra Macnab, Maria Madrigal, Luz Madrigal-Mendoza, Dalia Magana, Katherine Magat, Madaline Maher Maher, Derek Maiben, Jacob Anthony maiben Maiben, Ella Mainwaring, Lauren Mallen, Madison Malveaux, Augustine Manalansan, Cameron Mance, Scott Manley, Sharon Mann, Savannah Manning, Yaneli Manzanarez Calleja, Douglas Manzano Jr, Norma Manzo Jauregui, Chester March, Rebecca Marino, Yaritza Marquez Camacho, Lucia Martin, Sadie Martin, Kiara Martinelli, Lesley Martinez, Vanya Martinez, Juan Martinez, Vanessa Martinez-Hernandez, Johnny Martinez-Isaac, Jamie Martinson, Payton Martinson, Madi Massey, Rocky Mataia, Julissa Mateo, Sophie Matlock, Nick Matsumoto, Morgan Maul, Marie Mazzotta, Grace McAlister, McKinzie McBride, Rayme McCallan, Mateo McCann, Cali McClave, Sadee McClendon, Maizie McCoy, Tessa McCoy, Brooklyn McElroy, Katelyn McGough, Laurel McGuigan, Mnemosyne Mckay, Josh Mckey, Lyndee McLauchlin, Kayleigh Mcreynolds, JD McShane, Nik Meade, Savannah Meade Alaniz, Dylan Meader, Christopher Means, Emilie Means, Magdalena Medrano Escobedo, Elden Meeuwsen, Allison Meeuwsen, Luke Mehlschau, Colin Meier, Kelly Meinhart, Gracie Meives, Stephania Mejia Lopez, Benjamin Melianchuk, Jacob Memmott, Anthony Mendez, Ashley Mendez, Anton Mendoza, Andrea Mendoza, Joshua Mendoza, Lizbeth Mendoza Lopez, Greyshia Mercado, Raf Mesta, Russell Meyer, Kylie Meyers-Merlino, Alex Michaels, Hayden Mickelberry, Kellianna Mikawa, Alexa Milam, Noah Miller, Kyle Miller, Aubrey Miller, Lili Minato, Tate Miner, Jorge Miramontes, Isaias Mireles, Nathan Mitchell, Benjamin Mitcheson, Curran Mitzel, Ririko Miyamoto, Tyler Mohler, Savina Molina, Abby Money, Jordan Montanio, Shantelle Montero, Wendy Montes, Lucas Montpart, Charles Moody, Emily Moore, Haley Moore, Kaylee Moore, Lili Lyness Morales, America Moreno-Garcia, Brant Morgan, Isabella Morrill, Rachel Morrison, Lisa Rae Moya, Mia Mueller, Wesley Mullins, Rachel Munoz, Karina Munoz-Flores, Trinity Murin, Paige Murphy, Alyssa Murray, K Murra, Kyle Murray, Bryan Muyundo, Qiant Myers, Jamie Myrick-Duckett

N

Eli Nafziger, Simone Nakamura, Ryan Naugle, Grace Negelspach, Aaron Neiwert, Chase Nelson, Sarah Nelson, Benjamin Nelson, Grace Nelzen, Skyler Neyenhuis, Andrew Nguyen, Kaysha Nice, Darian Noll, Kevin Noreen, Joe Northcutt, Andre Northrup, Phoebe Notenboom, Lindsey Notos, Brianna Novinsky, Lilly Nowatzke, Preston Noyes

O

Kennedy O’Mahoney, Laney O’Neil, Laura Ochoa, Esmeralda Ochoa, Ceili Ohnemus, Nate Okada, Guinievere Olander, Manda Oliver, McKenzie Oliver, Emily Olsen, Jessica Olson, Emily Olson, Gretchen Olufson, Madison Oravetz, Diana Ordaz, Juan Ornelas, Daniel Ortega, Maria Ortega Osorno, Katerin Ortiz, Adan Ortiz Alvarez, Brenda Ortiz Cruz, Orion Osborn, Nic Ostlund-Arce, Kirsten Otterness, Hibiki Ouchi, Justin Outland, Jake Overstreet, Mariah Owen, Abbi Owens

P

Rileigh Pace, Marcie Pacheco, Kala’i Pagente, Sienna Painter, Marie Palacios, Olivia Palmer, Lauren Pannell, Emily Paoli, Aubree Parga, Cassy Parker, Robert Parker, Elizabeth Parker, Audrey Parks, Justin Parnell, Alyssa Parr, Athena Passidakis, Ryan Patrick, Jocelyn Paulus, Alex Peck, Haley Peerenboom, Kiana Pel, Shane Pelinski, Morgan Pemberton, Eugenia Perez, Jaden Perez, Eddy Perez, Rodolfo Perez Cardenas, Jennifer Perez Ramos, Carson Perl, Tavia Perrone, Riley Petersen, Emma Petersen, Sophia Peterson, Megan Philip, Claire Phillips, Sophia Pierce, Nikki Pilkenton, Elianeth Pineda, David Placido, Jacob Pollock, Natasha Polly, Easton Pomrankey, Anahi Ponce, Anastasia Popchock, Sierra Porter, Gracee Potter, Reese Prater, Alexis Praudins, Raechel Presson, Brian Preston, Lillian Prince, Madi Pruett, Anakaren Puentes, Katie Putnam, Kayla Pylis

Q

Flynn Quigley, Aidan Quigley, Anthony Quinonez, Vanessa Quintero, Caitlin Quirk

R

Ashley Radmer, Ashley Ragan, Abigail Ragonesi, Annabella Ramey, Alliyah Ramirez, Julian Ramirez, Jasmin Ramos, Kaiden Randall, Jenean Randall, McKenna Rattray, Shelby Rayburn, Ryan Read, Isaac Reaney, Anna Reddick, Greg Reedy, Aubree Reese, Cade Reeves, Norman Rehm, Kara Reid, Mandy Reid, Nicholas Reiner, Lize Rendon, Dylan Renfro, Samy Reyes, Jailene Reyes, Yannie Reyes-Alvarez, Kiare Rezentes, Emil Ricci, Madison Rice, Nathan Richardson, Cole Richardson, Quinn Ridder, Lizzy Riedlinger, Kat Rieger, Kira Riggen, Alan Rincon Gaona, Ashley Ring, Micaiah Rishel, Hannah Rispler, Tayler Ristau, Benjamin Ritter, Zoe Robb, Hannah Robb, Crystal Robertson, Kylie Robertson-Vega, Hannah Robinson, Elle Robischon, Annabelle Robitz, Christianna Rodger, Mercedes Rodne, Brynn Rodrigues, Cecilia Rodriguez, Jared Rodriguez, Cloey Rodriguez, Kenya Rodriguez, Jesus Rodriguez Sandoval, Andrea Roesel, Ginger Rogers, Annika Rogers, Paxton Rohr, Mackenzie Rolf, Madison Romeo, Viviana Romero, Kate Ronning, Lauren Rose, Carli Rosenquist, Emily Rosson, Lillian Roth, Benjamin Rulla, Olena Rumbaugh, Alia Russell, Teanna Russell, Eden Rygh

S

Lourdes Salazar, Maria Salazar, America Salazar, Yasmine Saleem, Sonali Salgado, Paty Salinas, Ainsley Samuelson Samuelson, Noe San Luis, John Sanchez, Yuriko Sanchez Rodriguez, Casandra Sanchez Soriano, Noel Sandeen, Samantha Sanders, Kourtney Sandidge, Cara Sanks, Narcisa Santiago-Ramirez, Areli Santos Gomez, Edith Santoyo Gutierrez, Grace Savage, Grace Sayles, Lunafreyja Schafer, Robby Scharf, Ellie Schloss, Holly Schmitz, Britain Schneider, Emily Schneider, Noah Schnell, Abby Schrunk, Sarah Schultz, Wyatt Schultz, Alena Schultz, Titus Schulz, Shilo Scott, Kayla Scott, Emily Sears, Tommy Segovia, Ella Semingson, Kat Setter, Jack Shall, Megan Shallenberger, Emily Shanafelt, Emelie Shay, Kira Shelton, Ryan Shipley, Madison Shuck, Kaley Siewert, Jordan Simington, Ruth Simonsen, Gretchen Sims, Hassan Sindi, Michelle Singrin, Lanah Sinn, Zayla Sismar-Evangelista, Oliver Skains, Chris Skelton, Ashlea Smallwood, Slater Smiens, Molly Smith, Bailey Smith, Kayla Smith, Chloe Smith, Maverick Smith, Nic Smith, Hannah Smith, Shannon Smith, Wyatt Smith, Emma Smith, Katie Snyder, Kiley Snyder, Alysia Snyder, Delaina Soboloski, Sierra Sobota, Jace Soehl, Jodi Sonka, Lorena Soriano, Kate Sornson, Jacob Spaeth, Kolby Spink, Jocelyn Spires, Abigail Sprout, Kassandra Stadeli, Britany Stagnoli, Avery Stanley, Coen Stapleton, John Stark, Yelena Statsenko, Riley Stearns, Gabriel Sternberg, Kaydi Stevenson, Joseph Stevenson, Sarah Stewart, Samantha Stinson, Stephanie Stoltenberg, Courtney Stoltz, Aubrie Stone, Katie Stoner, Beau Stork, Samau Stowers, Sarah Strus, Elias Stuckart, Randy Stultz, Juan Suarez amador, Sean Sullivan, Alison Sumerlin, Abigail Swartz, Chase Swearingen, Mimi Swetish, Melissa Swierczek

T

Brianna Tadaki, Alia Takashima, Alyssa Talkington, Grace Tallman, Bencheng Tan, Autumn Tanner, Destiney Tanner, Arlette Tapia Lopez, Tyler Tarr, Maeve Taylor, Abby Taylor, Ashley Taylor, Megan Taylor, Kady Taylor, Savannah Taylor, Danielle Terawaki-Doble, John Thoma, Noa Thomas, Kirstyn Thomas, Silas Thomas, Hailey Thompson, Simon Thompson, Hannah Thompson, Tabitha Thompson, Miguel Thompson, Kassidi Thompson, Trevor Thomson, Karly Tiedeman, Pricila Tinajero, Jordyn Tippett, Evangelyn Tobin, Peyton Todd, Carrie Tompkins, Veilomani Tonga, Janessa Torres, Daisy Torres Flores, Heather Tovar, Brianna Trickel, Crystal Tungate, Chandler Turner, Carolyn Turpen, Hayden Twidwell, Aiden Tyler

U

Daron Ulrich, Justin Ulrich Adams, Darian Untalan, Sydney Urueta-Lothman

V

Courtney Vaccaro, Isabelle Vacheresse, Daniela Vallejo, Dylan Van Horn, Lyle Van Soolen, Vanessa Van Winkle, Alyssa Vandehey, Amanda Vanderhoof, Jade Vanderlinden, Aidan VanDyke, Daisy Vasquez Villa, Addison Isaiah Velasco, Christian Velasco, Ylianna Veliz, Arjun Venkat, Sage Villa, Jesus Villa, Abraham Villalobos, Alejandro Villarreal, Camila Villastrigo, Zack Vinyard, Bryan Viollis-Lee, Toni Viramontes, Amrit Virk, Carrie Visuano, Valeriia Voiteshonok

W

Janna Wagner, Lacey Wakano, Brittany Waligorski, Joshua Walker, Kelsey Wallace, Ariah Waller, Darien Walton, Carly Wampach, Xinyi Wang, Ally Warner, Mark Warren, Hope Warrick, Gabby Warta, Ahni Washburn, Chloe Washburn, Miryam Waterman Cervantes, Josiah Wattnem, Emily Webb, Jade Weber, Nicholas Weber, Quinlan Wedge, Cassandra Wells, Emily West, Adyn West, Myles West-Anderson, Jasmine Wetter, Kyla Wheeler, Caitlin Wheeler, Casandra White, Tyler White, Tyshena White, Libby Whited, Lee Whitmore, Kay Whitney, Anika Wiley, Ayla Williams, Marina Williams, Tiannah Williams, Charles Williams, Josie Williams, Cassandra Williamson, Natalie Willoughby, Mackenzie Wilson, Tristen Wilson, Serenity Wilson, Emily Wilson, Madelaine Wimber, Katanah Wingett, Victoria Winkler, Sunny Winters, Ryan Witt, Daniela Witt, Fontelle Witten, Haley Wittick, Meili Wolf, James Wollenweber, Dawson Wood, Kaitlyn Woodard, Macee Woods, Claire Worthy, Jessica Wright, Hailie Wright, Kaylee Wright, David Wyss

X

Yuxin Xiao

Y

Ivy Yamamoto, Kayla Yamashita, Armando Yanez, Dakota Yeager, Jordan Yeager, Lindsey Yechout, Samantha Yim, Henry Yon, Ethan Yoshinaga, Kelsie Younce, Anna Young, Ever Young, Sophia Youngblood, Piper Youngmayr

Z

Jennie Zamudio, Jillian Zarbatany, Julian Zeigler, Qiao Zhang, Neil Zimmerly, Sairah Ziola